В аварии погибли как минимум 50 человек. В Пакистане на месте столкновения поездов продолжают разбор завалов

Новости Пакистана. На месте столкновения поездов на юге Пакистана спасатели продолжают разбор завалов. Авария произошла утром 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. На месте столкновения поездов на юге Пакистана спасатели продолжают разбор завалов. Авария произошла утром 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из составов сошел с рельсов и оказался на соседнем пути. В него врезался идущий навстречу поезд. В результате катастрофы погибли почти 50 человек и около сотни пострадали. И это не окончательные цифры.
Восемь вагонов разрушены, что мешает добраться до заблокированных там пассажиров. Всего в двух составах находились более 1 000 человек. Движение поездов приостановлено. На месте происшествия развернут медицинский лагерь.
Глубокие соболезнования лидеру Пакистана и народу этой страны выразил Президент Александр Лукашенко.