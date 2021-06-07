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В аварии погибли как минимум 50 человек. В Пакистане на месте столкновения поездов продолжают разбор завалов

07 июня 2021 19:38
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Новости Пакистана. На месте столкновения поездов на юге Пакистана спасатели продолжают разбор завалов. Авария произошла утром 7 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аварии погибли как минимум 50 человек. В Пакистане на месте столкновения поездов продолжают разбор завалов-1

Один из составов сошел с рельсов и оказался на соседнем пути. В него врезался идущий навстречу поезд. В результате катастрофы погибли почти 50 человек и около сотни пострадали. И это не окончательные цифры.

В аварии погибли как минимум 50 человек. В Пакистане на месте столкновения поездов продолжают разбор завалов-4

Восемь вагонов разрушены, что мешает добраться до заблокированных там пассажиров. Всего в двух составах находились более 1 000 человек. Движение поездов приостановлено. На месте происшествия развернут медицинский лагерь.

В аварии погибли как минимум 50 человек. В Пакистане на месте столкновения поездов продолжают разбор завалов-7

Глубокие соболезнования лидеру Пакистана и народу этой страны выразил Президент Александр Лукашенко.

# Авария # Александр Лукашенко # Ариф Алви # Фотофакт

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