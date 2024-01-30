В Армении злоумышленник осквернил памятник детям блокадного Ленинграда – возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда. Расследовать инцидент намерены и российские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Еревана опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Видео надругательства над монументом опубликовал сам злоумышленник. Устроивший погром заявил, что «о блокаде Ленинграда нет никаких документаций». Подобное заявление возмутило общественность.

Руководитель Российского центра науки и культуры обратился с письменным обращением в Генпрокуратуру Армении с призывом о недопустимости подобных действий. Осуждение акт вандализма вызвал и у жителей Еревана. Люди вновь принесли к памятнику цветы.