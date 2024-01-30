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В Армении злоумышленник осквернил памятник детям блокадного Ленинграда – возбуждено уголовное дело

30 января 2024 20:17
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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда. Расследовать инцидент намерены и российские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении злоумышленник осквернил памятник детям блокадного Ленинграда – возбуждено уголовное дело-1

Уроженец Еревана опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага. Видео надругательства над монументом опубликовал сам злоумышленник. Устроивший погром заявил, что «о блокаде Ленинграда нет никаких документаций». Подобное заявление возмутило общественность.

В Армении злоумышленник осквернил памятник детям блокадного Ленинграда – возбуждено уголовное дело-4

Руководитель Российского центра науки и культуры обратился с письменным обращением в Генпрокуратуру Армении с призывом о недопустимости подобных действий. Осуждение акт вандализма вызвал и у жителей Еревана. Люди вновь принесли к памятнику цветы.

В Армении злоумышленник осквернил памятник детям блокадного Ленинграда – возбуждено уголовное дело-7

Напомним, в пятницу, 26 января, дипломаты белорусского и российского посольств в Армении, представители местного объединения ветеранов, ряда общественных организаций приняли участие в памятно-мемориальном мероприятии. Оно было приурочено к 80-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

# Вандализм и живодерство

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