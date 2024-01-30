Генпрокуроры 26 штатов США поддержали Техас в конфликте с Байденом
Серьезный конфликт назрел в США. «Стена раздора», «В шаге от второй гражданской войны» – мировые СМИ пестрят громкими заголовками. Тому причиной – разразившийся в стране миграционный кризис, а точнее – меры по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генпрокуроры 26 американских штатов поддержали Техас в его намерении завершить строительство стены на границе с Мексикой. Из-за чего, собственно, и возник конфликт с президентом Джо Байденом.
Они написали соответствующее письмо, адресованное американскому лидеру и министру внутренней безопасности. В нем выдвинуто ключевое требование – дать Техасу и его губернатору право на самостоятельную защиту участка территории у мексиканской границы от «вторжения» нелегалов. Миллионы людей незаконно прибывают в США через самый южный штат. А с тех пор, как Байден остановил строительство заграждения, назвав такой подход негуманным, поток мигрантов стал стремительно расти. Но из окон Белого дома толп нелегалов не видно, а вот жители Техаса от них изрядно устали, как и от бездействия федеральных властей.
Губернатор штата принял решение самостоятельно завершить возведение стены на границе. Главы других штатов пообещали помочь ему в этом. Правда, Верховный суд США назвал эти действия незаконными и постановил убрать «колючку». Впрочем, в Техасе данное решение проигнорировали.