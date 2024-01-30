Генпрокуроры 26 штатов США поддержали Техас в конфликте с Байденом

Серьезный конфликт назрел в США. «Стена раздора», «В шаге от второй гражданской войны» – мировые СМИ пестрят громкими заголовками. Тому причиной – разразившийся в стране миграционный кризис, а точнее – меры по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуроры 26 американских штатов поддержали Техас в его намерении завершить строительство стены на границе с Мексикой. Из-за чего, собственно, и возник конфликт с президентом Джо Байденом.