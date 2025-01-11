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В Армении резко вырос налог на недвижимость

11 января 2025 08:20
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В Армении резко вырос налог на недвижимость. За «двушку» в центре столицы придется отдать 1 000 долларов в год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении резко вырос налог на недвижимость-2

Причина тому – применение новой методики расчета: теперь она основана на рыночной стоимости, а не кадастровой. Происходить повышение цен, уверяют власти, будет поэтапно. Но выплачивать всю сумму необходимо уже в 2026 году. Это шок для жителей Еревана, ведь многие из них получили недвижимость в наследство. Не располагают нужной суммой и пенсионеры. В правительстве же им заявляют: хотите жить в центре – платите. Под новую шкалу налогообложения подпадают свыше 430 тысяч квартир.

# Международная политика

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