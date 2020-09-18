Во Вьетнаме эвакуируют более 500 тысяч жителей из-за тайфуна «Ноул»

Новости Вьетнама. Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. Причина – приближающийся шторм «Ноул», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 тысяч граждан вынуждены покинуть свои дома.

По прогнозам синоптиков, стихия приобретет силу тайфуна и обрушится на страну в ближайшие часы. Ожидается, что ливни спровоцируют в регионах масштабные наводнения и оползни. Для борьбы с последствиями непогоды в полную готовность приведены военнослужащие народной армии.