Во Вьетнаме эвакуируют более 500 тысяч жителей из-за тайфуна «Ноул»

Новости Вьетнама. Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. Причина – приближающийся шторм «Ноул», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 тысяч граждан вынуждены покинуть свои дома.
Новости Вьетнама. Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. Причина – приближающийся шторм «Ноул», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 тысяч граждан вынуждены покинуть свои дома.
По прогнозам синоптиков, стихия приобретет силу тайфуна и обрушится на страну в ближайшие часы. Ожидается, что ливни спровоцируют в регионах масштабные наводнения и оползни. Для борьбы с последствиями непогоды в полную готовность приведены военнослужащие народной армии.
«Ноул» станет пятым тайфуном, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. Отметим, за 2019 год из-за разгула стихии в стране погибли 133 человека, а ущерб составил более 300 миллионов долларов. Речь идет о таких природных бедствиях, как засуха, наводнения и оползни.