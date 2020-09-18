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Во Вьетнаме эвакуируют более 500 тысяч жителей из-за тайфуна «Ноул»

18 сентября 2020 10:05
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Новости Вьетнама. Жители Вьетнама готовятся к массовой эвакуации. Причина – приближающийся шторм «Ноул», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 500 тысяч граждан вынуждены покинуть свои дома.

Во Вьетнаме эвакуируют более 500 тысяч жителей из-за тайфуна «Ноул»-1

По прогнозам синоптиков, стихия приобретет силу тайфуна и обрушится на страну в ближайшие часы. Ожидается, что ливни спровоцируют в регионах масштабные наводнения и оползни. Для борьбы с последствиями непогоды в полную готовность приведены военнослужащие народной армии.

Во Вьетнаме эвакуируют более 500 тысяч жителей из-за тайфуна «Ноул»-4

«Ноул» станет пятым тайфуном, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. Отметим, за 2019 год из-за разгула стихии в стране погибли 133 человека, а ущерб составил более 300 миллионов долларов. Речь идет о таких природных бедствиях, как засуха, наводнения и оползни.

# тайфун # Фотофакт

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