В Аргентине протестующие захватили здание Министерства труда

Не спадает градус социальной напряженности в Аргентине. Жители страны протестуют против проводимых президентом экономических реформ. Предлагаемые изменения среди прочего приведут к массовому сокращению госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы получили электронное письмо, в котором сообщалось, что они не продлевают наши контракты и не будут выплачивать никакой компенсации. По этой причине мы захватили здание Министерства, чтобы обратить внимание властей на наше положение. Мы организовали эту акцию, потому что не хотим, чтобы кто-то из нас оказался на улице.

Перспектива лишиться работы ожидает около 80 тысяч служащих. По мнению аргентинского лидера, эти меры помогут существенно сократить бюджетные расходы. Пытаясь решить тяжелые экономические проблемы, Хавьер Милей ввел в стране режим жесткой экономии. Многие остаются без денег, что ведет к обнищанию народа. Согласно данным ООН, уровень бедности в Аргентине достиг почти 70 % и будет расти дальше.