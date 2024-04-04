Херш: ЦРУ предупредило РФ о подготовке теракта в «Крокусе» с пометкой «срочно»

Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что Центральное разведывательное управление США предупредило российскую сторону о возможной атаке террористов в «Крокусе» с пометкой «срочно». Об этом пишет РИА Новости.

Херш отмечает, что передавались данные о предстоящем теракте, которому суждено произойти в ближайшее время. При этом разведка США не знала точного места проведения теракта.

При этом источник в российской разведке отрицает, что Вашингтон предупреждал РФ о готовящемся теракте в «Крокусе». 22 марта вечером в «Крокус Сити Холле» произошел пожар и стрельба, в которых погибли 144 человека.