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Херш: ЦРУ предупредило РФ о подготовке теракта в «Крокусе» с пометкой «срочно»

04 апреля 2024 07:49
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Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что Центральное разведывательное управление США предупредило российскую сторону о возможной атаке террористов в «Крокусе» с пометкой «срочно». Об этом пишет РИА Новости.

Херш отмечает, что передавались данные о предстоящем теракте, которому суждено произойти в ближайшее время. При этом разведка США не знала точного места проведения теракта.

При этом источник в российской разведке отрицает, что Вашингтон предупреждал РФ о готовящемся теракте в «Крокусе». 22 марта вечером в «Крокус Сити Холле» произошел пожар и стрельба, в которых погибли 144 человека.

# Международная политика # Сеймур Херш

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