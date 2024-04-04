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Эксперты: роспуск НАТО станет лучшим подарком миру к его юбилею

04 апреля 2024 08:02
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Эксперты из США и Канады считают, что самым лучшим подарком к 75-летию НАТО будет его роспуск. Об этом пишет РИА Новости.

Североатлантический альянс возник в 1949 году с целью защиты Европы от угрозы со стороны СССР.

С того времени в организацию вошли 32 члена. По мнению американского аналитика Чарльза Ортела и канадского историка Мэтта Эрета, НАТО стало средством для устрашения, способным подавить стремление стран, не желающих жертвовать своими гражданами и государственным суверенитетом во имя однополярного мира.

Ортел также отмечает, что доверие к НАТО сейчас теряют и рядовые американцы, все более поддерживая идею о сокращении военного присутствия США в мире.

# Международная политика

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