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2 человека погибли при штормовом ветре в Москве

04 апреля 2024 07:53
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Непогода в Москве стала причиной гибели двух человек. Еще 15 пострадали. Необходимую помощь им оказывают в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при штормовом ветре в Москве-1

Грозовой фронт накрыл российскую столицу накануне. Штормовой ветер валил деревья, сносил дорожные знаки и металлические ограждения, на многих зданиях сорваны кровли и облицовка. В целях безопасности власти города закрыли парки отдыха, людей призвали соблюдать максимальную осторожность.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий стихии. Все коммунальные и экстренные службы переведены на круглосуточное дежурство. Энергетики привели в готовность аварийные источники питания.

# Природные катаклизмы

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