2 человека погибли при штормовом ветре в Москве

Непогода в Москве стала причиной гибели двух человек. Еще 15 пострадали. Необходимую помощь им оказывают в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозовой фронт накрыл российскую столицу накануне. Штормовой ветер валил деревья, сносил дорожные знаки и металлические ограждения, на многих зданиях сорваны кровли и облицовка. В целях безопасности власти города закрыли парки отдыха, людей призвали соблюдать максимальную осторожность.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий стихии. Все коммунальные и экстренные службы переведены на круглосуточное дежурство. Энергетики привели в готовность аварийные источники питания.