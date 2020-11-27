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Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Какие темы обсудят 27 ноября?

27 ноября 2020 08:23
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Работа в условиях пандемии станет 27 ноября главной темой встречи в формате видеоконференции. На связь выйдут парламентарии стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Какие темы обсудят 27 ноября?-1

На заседании представители стран-участниц обсудят перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве. Одна из центральных тем, которая беспокоит представителей СНГ, – законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах из-за пандемии COVID-19.  

Парламентарии также рассмотрят проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств СНГ, модельного Трудового и Избирательного кодекса для стран Содружества, а также ряд других законопроектов.  

# СНГ # Фотофакт

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