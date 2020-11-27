В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок

Стрельба в американском штате Невада. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, злоумышленников было двое. Как выяснилось, обстрел прохожих они вели из автомобиля. Позже подозреваемых в причастности к инциденту задержали. Известно, что это мужчина и женщина.