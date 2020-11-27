Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

Очередной виток напряженности в Евросоюзе: Брюссель обвиняет Польшу и Венгрию в попытках шантажировать сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что главы правительств этих стран договорились придерживаться общей позиции в споре вокруг решения ЕС оказывать финансовую помощь из бюджета только тем, кто соблюдает принцип верховенства права.

Напомним, Варшава и Будапешт не согласны с таким механизмом распределения средств. Они наложили вето на бюджет сообщества. А пока проект не будет одобрен всеми участниками союза, получить поддержку из фонда восстановления экономики после пандемии не может ни одно из государств.