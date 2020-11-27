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Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

27 ноября 2020 08:37
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Очередной виток напряженности в Евросоюзе: Брюссель обвиняет Польшу и Венгрию в попытках шантажировать сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС-1

Стало известно, что главы правительств этих стран договорились придерживаться общей позиции в споре вокруг решения ЕС оказывать финансовую помощь из бюджета только тем, кто соблюдает принцип верховенства права.  

Напомним, Варшава и Будапешт не согласны с таким механизмом распределения средств. Они наложили вето на бюджет сообщества. А пока проект не будет одобрен всеми участниками союза, получить поддержку из фонда восстановления экономики после пандемии не может ни одно из государств.  

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС-4

В Испании и Италии сильнейший рост безработицы. Бизнес нуждается в финансовой помощи. Многие компании на грани банкротства. Каждый день задержки лишь увеличивает ущерб. Евросоюз оказался в заложниках двух несговорчивых стран. Вопрос нуждается в немедленном решении.  

# Европейский союз # Фотофакт

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