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В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой Хавьера Милея

24 января 2024 19:49
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В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой президента. На улицы столицы вышли тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой Хавьера Милея-1

Профсоюз анонсировал забастовку, однако Милей планы демонстрантов раскритиковал. Он отметил, что такие инициативы тащат страну в прошлое. При этом нынешнее правительство предлагает успешную политическую и экономическую модели. Многие жители с этим не согласны.

В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой Хавьера Милея-4

Участие в забастовке принимают представители разных сфер. От транспортников до банковских служащих. Местные СМИ уже назвали это сопротивление планам Милея крупнейшим с момента его вступления в должность.

# Акции протеста # Хавьер Милей # Новости Аргентины

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