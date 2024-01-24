В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой Хавьера Милея

В Аргентине прошли очередные протесты недовольных политикой президента. На улицы столицы вышли тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюз анонсировал забастовку, однако Милей планы демонстрантов раскритиковал. Он отметил, что такие инициативы тащат страну в прошлое. При этом нынешнее правительство предлагает успешную политическую и экономическую модели. Многие жители с этим не согласны.