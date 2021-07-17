На севере Афганистана прогремели взрывы. Один человек погиб, девять ранены

Новости Афганистана. Один человек погиб, девять ранены при взрывах в Афганистане. Мины привезли неизвестные в одном из городов на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терроризм и контрабанда наркотиков – все более очевидное следствие кризиса в регионе. После того как миссия США в Афганистане провалилась, очевидна необходимость политического диалога с участием всех сил, включая талибов. Боевики захватили порядка 70 % территории страны. Они окружили административные центры провинций и усиливают атаку.