В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. Электричества в провинции по-прежнему нет

Новости Афганистана. В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. В течение последних трех недель подъезды к афганской провинции были закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако нерешенным остается вопрос с электричеством – его в регионе по-прежнему нет. Зато оживилась сфера образования. Правда, девочки в ней пока не задействованы.