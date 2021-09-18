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В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. Электричества в провинции по-прежнему нет

18 сентября 2021 14:26
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Новости Афганистана. В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. В течение последних трех недель подъезды к афганской провинции были закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. Электричества в провинции по-прежнему нет-1

Однако нерешенным остается вопрос с электричеством – его в регионе по-прежнему нет. Зато оживилась сфера образования. Правда, девочки в ней пока не задействованы.

В Панджшере открыли дороги и восстановили связь. Электричества в провинции по-прежнему нет-4

18 августа начнут работу школы при мечетях, а также школы для мальчиков. Об этом сообщили во временном правительстве движения «Талибан». Кроме того, талибы издали временный закон, согласно которому узбекский язык лишен официального статуса в Афганистане.

# Международная политика # Фотофакт

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