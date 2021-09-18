В крупнейших городах Австралии прошли акции протеста. Арестованы более 260 человек

Новости Австралии. Более 260 человек арестованы в ходе акций против изоляции в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые митинги против санитарных ограничений и вакцинации прошли в крупнейших городах континента. В Сиднее для сдерживания активистов на улицы вышли более 1 500 полицейских. В Мельбурне протесты закончились столкновением митингующих с правоохранителями и арестом. Еще около 200 человек получили штрафы.