В Англии столкнулись два пассажирских поезда

В Восточной Англии – серьезная железнодорожная авария. В городе Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. По данным местных властей, один человек погиб, 99 получили ранения. Движение в районе аварии остается заблокированным. Дороги вокруг места столкновения перекрыты, продолжаются следственные действия и работы по восстановлению путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На табло станции Бедфорд – сообщения о полном прекращении движения поездов между Бедфордом и Лондоном. Пассажирам рекомендовано продолжать поездки на замещающих автобусах, организованных железнодорожными операторами. Многие вынуждены менять маршруты, искать альтернативные направления или отказываться от поездок.

Бедфорд – ключевой транспортный узел, соединяющий столицу с центральными и северными регионами Великобритании. Поэтому последствия аварии выходят далеко за пределы места столкновения: сбои затронули весь график движения и продолжают нарушать работу британской железнодорожной сети. Авария стала одним из самых серьезных транспортных инцидентов в регионе за последние годы и показала уязвимость инфраструктуры на загруженных межрегиональных направлениях.