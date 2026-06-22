С 22 и по 26 июня в Пекине пройдет 4-я Китайская международная выставка цепочек поставок. На площадке уже все готово. В 2026 году представлены шесть ключевых направлений: цифровые и интеллектуальные технологии, передовое производство, зеленое сельское хозяйство, чистая энергетика, здравоохранение и потребительские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Линь Хунхун, заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли:

Выставка цепочек поставок – это прежде всего связи и взаимодействие. Наша ключевая задача: укреплять кооперацию как внутри отраслей, так и между ними, опираясь на инновации и стремясь к взаимной выгоде. Во-первых, мы углубляем интеграцию передового производства и современных услуг. Во-вторых, стимулируем межотраслевое взаимодействие. Наша выставка – это не просто отраслевой форум, а настоящая платформа для кросс-секторального партнерства. В-третьих, мы ускоряем сближение технологий и производства. Инновационная зона, впервые представленная на прошлой выставке, теперь расширена. Она охватывает цепочки инноваций, промышленности, капитала и кадров. Мы рассчитываем, что каждый участник сможет использовать нашу площадку для расширения партнерских сетей и углубления отраслевого сотрудничества. Наш девиз: не бежать в одиночку, а идти вперед вместе с партнерами.

Китай рассчитывает, что выставка станет площадкой для расширения деловых контактов, презентации новых технологий и укрепления международных производственно-сбытовых цепочек. Форум обещает стать одной из ключевых точек притяжения для глобального промышленного сотрудничества.