В Польше растет число одиноких домохозяйств

По данным Евростата, к концу 2025 года 35 % домохозяйств в Польше состояли из одного человека – против 22 % 20 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно сокращается число семей с детьми: с 37 % в 2006 году до 25 % сегодня. Доля многодетных семей упала до 10 %. Аналитики связывают это с недоступностью жилья и экономическими проблемами – многие молодые поляки уезжают из страны в поисках более высоких зарплат и лучшего уровня жизни.