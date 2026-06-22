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Война США против Ирана обошлась мировой экономике минимум в 1 трлн долларов

22 июня 2026 07:57
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Война США против Ирана обошлась мировой экономике минимум в триллион долларов, сообщают СМИ со ссылкой на аналитиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война США против Ирана обошлась мировой экономике минимум в 1 трлн долларов-2

Американские налогоплательщики потеряли 132 миллиарда долларов – с учетом военных расходов и роста цен на нефть. Потери США от атак на военные базы на Ближнем Востоке достигли 25 миллиардов долларов, а ущерб экономике Ирана – не менее 250 миллиардов. Из-за блокады Ормузского пролива мировая экономика недополучила более миллиарда баррелей нефти. Это привело к удорожанию авиабилетов, сырья и продуктов питания.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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