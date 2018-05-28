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В американском штате Мэриленд масштабное наводнение: вода поднялась до 2 этажа

28 мая 2018 09:01
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском штате Мэриленд из-за затопления одного из городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Мэриленд масштабное наводнение: вода поднялась до 2 этажа-1

В некоторых районах вода поднялась до уровня второго этажа. Дожди, которые привели к сильнейшему наводнению, не прекращаются. Жителям города рекомендовано избегать пострадавших зон, следить за новостями и действовать в соответствии с указаниями.

Отметим, в Мэриленде проживают около 70 тысяч человек. Это уже второе мощное наводнение за последние два года.

# Наводнение # Фотофакт

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