Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём Республики

Новости Азербайджана. Жители Азербайджана отмечают столетие со дня создания республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный суверенитет был провозглашен в 1918 году национальным советом Азербайджана.

Официально праздник стали отмечать с 1992 года. 28 мая в стране – выходной день. Сегодня президент проведет ежегодный официальный прием, посвященный Дню Республики.