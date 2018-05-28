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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём Республики

28 мая 2018 08:02
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Новости Азербайджана. Жители Азербайджана отмечают столетие со дня создания республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный суверенитет был провозглашен в 1918 году национальным советом Азербайджана.

Официально праздник стали отмечать с 1992 года. 28 мая в стране – выходной день. Сегодня президент проведет ежегодный официальный прием, посвященный Дню Республики.

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днём Республики -1

Главу государства Ильхама Алиева с национальным праздником поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что устойчивое социально-экономическое развитие современного Азербайджана – это результат последовательно проводимого в стране курса на укрепление независимости и суверенитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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