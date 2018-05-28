Прямой эфир

Во Франции два бывших сотрудника внешней разведки обвиняются в шпионаже

28 мая 2018 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции разгорелся шпионский скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бывших сотрудника внешней разведки, а также супруга одного из них обвиняются в шпионаже.

Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас. Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к секретной и очень важной информации.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии
27 мая 2018 15:34

5-месячного детеныша панды впервые показали в зоопарке Малайзии

За легализацию абортов в Ирландии проголосовали почти 70% участников референдума
27 мая 2018 15:33

За легализацию абортов в Ирландии проголосовали почти 70% участников референдума

Из-за удара молнии в аэропорту Лондона задержались десятки авиарейсов
27 мая 2018 15:33

Из-за удара молнии в аэропорту Лондона задержались десятки авиарейсов