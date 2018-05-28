Во Франции два бывших сотрудника внешней разведки обвиняются в шпионаже

Новости Франции. Во Франции разгорелся шпионский скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бывших сотрудника внешней разведки, а также супруга одного из них обвиняются в шпионаже.

Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас. Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к секретной и очень важной информации.