Бабченко попросил прощения у жены «за тот ад, через который она прошла за эти два дня»

Новости Беларуси. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщались еще несколько часов назад (подробности здесь), жив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщались еще несколько часов назад (подробности здесь), жив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом стало известно на брифинге службы безопасности Украины, куда пришел сам и Бабченко. Как сообщается, убийство журналиста было инсценировано сотрудниками правоохранительных органов, а сам он принимал участие в спецоперации.
Аркадий Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что им пришлось пережить этот стресс.
«Сотрудники Службы безопасности Украины несколько часов назад провели задержание организатора»