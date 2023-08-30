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В американской Флориде объявлена эвакуация из-за мощного урагана «Идалия»

30 августа 2023 07:39
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Новости США. Сотни человек эвакуированы во Флориде из-за мощного урагана «Идалия», который, как ожидается, достигнет побережья уже в ближайшие часы. Приказ покинуть свои дома и перебраться в безопасные места получили еще несколько сотен тысяч жителей прибрежных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американской Флориде объявлена эвакуация из-за мощного урагана «Идалия»-1

Синоптики объявили высший уровень опасности, так как скорость ветра может достигать 180 км/час, что может вызвать серьезные разрушения. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в 46 округах Флориды. Мобилизованы пять с половиной тысяч военнослужащих Национальной гвардии, приведены в полную готовность сотни аварийных бригад и тысячи электромонтажников.

# Погода # Фотофакт

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