В американской Флориде объявлена эвакуация из-за мощного урагана «Идалия»

Новости США. Сотни человек эвакуированы во Флориде из-за мощного урагана «Идалия», который, как ожидается, достигнет побережья уже в ближайшие часы. Приказ покинуть свои дома и перебраться в безопасные места получили еще несколько сотен тысяч жителей прибрежных городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики объявили высший уровень опасности, так как скорость ветра может достигать 180 км/час, что может вызвать серьезные разрушения. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в 46 округах Флориды. Мобилизованы пять с половиной тысяч военнослужащих Национальной гвардии, приведены в полную готовность сотни аварийных бригад и тысячи электромонтажников.