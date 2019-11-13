Пушистый рецидивист. В Техасе кот выпускал на волю животных из приюта, за что его изолировали

Новости США. Пытался организовать побег, за что и был посажен в «одиночку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нет, это не строки из милицейского протокола или детективного романа. О судьбе необычного кота-рецидивиста мир узнал после того, как приют в Техасе опубликовал его историю в социальных сетях.

Оказалось, что Квилти – очень свободолюбив. До такой степени ему чужды замки и двери, что каждый вечер он освобождал из заточения себя и всех своих сородичей. Ох и научались работники приюта ловить пушистых. За это кота заточили в одиночную комнату.

Подписчики приюта тут же назвали её «кошачьим СИЗО» и запустили хэштэг «Свободу Квилти». На самом деле, и волонтеры, и сочувствующие пытаются таким способом найти дом для кота.