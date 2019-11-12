Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

Новости Саудовской Аравии. Мужчина напал на артистов в Саудовской Аравии. Инцидент произошел во время театральной постановки в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем злоумышленника смогли нейтрализовать охранники, он успел ранить ножом троих актеров. Среди пострадавших оказались двое мужчин и женщина. Их экстренно доставили в больницу. По данным медиков, состояние пациентов стабильное.

Нападавший задержан. Полиция уже установила его личность. По факту происшествия ведется расследование.