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Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки

12 ноября 2019 12:42
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Новости Саудовской Аравии. Мужчина напал на артистов в Саудовской Аравии. Инцидент произошел во время театральной постановки в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки -1

Прежде чем злоумышленника смогли нейтрализовать охранники, он успел ранить ножом троих актеров. Среди пострадавших оказались двое мужчин и женщина. Их экстренно доставили в больницу. По данным медиков, состояние пациентов стабильное.

Нападавший задержан. Полиция уже установила его личность. По факту происшествия ведется расследование.

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки -4

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки -6

Мужчина ранил ножом троих артистов во время театральной постановки -8

# Нападение # Фотофакт

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