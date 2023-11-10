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В Африку отправили 25 тыс. тонн российской пшеницы

10 ноября 2023 07:31
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В Африку отправилось судно с российским зерном. На борту находится 25 тысяч тонн пшеницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Африку отправили 25 тыс. тонн российской пшеницы-1

Таможенники выпустили товар из Новороссийска в приоритетном порядке. О безвозмездных поставках ранее говорил министр сельского хозяйства Российской Федерации. В целом гуманитарная помощь может составить до 50 тысяч тонн пшеницы.

# Международная политика # Фотофакт

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