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Евросоюз попытается обойти запрет Венгрии на финансирование Украины

10 ноября 2023 07:16
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ЕС изучает варианты финансирования Украины в обход возможного запрета Венгрии. По данным СМИ, альтернативный план будет включать национальные гарантии со стороны государств – членов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз попытается обойти запрет Венгрии на финансирование Украины-1

Ряд стран объединения выступают за скорейшее нахождение запасного решения, чтобы тем самым усилить давление на власти Венгрии. Вместе с тем Испания и Европейская комиссия – за план долгосрочного финансирования. Накануне Будапешт выступил против транша Киеву в размере 50 миллиардов евро. Венгрия не согласна с предложением Брюсселя осуществлять общие заимствования.

# Международная политика # Фотофакт

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