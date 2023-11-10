Евросоюз попытается обойти запрет Венгрии на финансирование Украины

ЕС изучает варианты финансирования Украины в обход возможного запрета Венгрии. По данным СМИ, альтернативный план будет включать национальные гарантии со стороны государств – членов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд стран объединения выступают за скорейшее нахождение запасного решения, чтобы тем самым усилить давление на власти Венгрии. Вместе с тем Испания и Европейская комиссия – за план долгосрочного финансирования. Накануне Будапешт выступил против транша Киеву в размере 50 миллиардов евро. Венгрия не согласна с предложением Брюсселя осуществлять общие заимствования.