В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны

Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур
Новости Бельгии. Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами наводнения в Бельгии стали 36 человек. В стране объявлен траур
Больше всего пострадал город Динан и несколько кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины и дорожные знаки. Серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже с небольшим избытком дождевой воды. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
По оценкам метеорологов, осадки продолжатся, поэтому ситуация в зоне наводнения может ухудшиться.