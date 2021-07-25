В Бельгии сильные ливни привели к очередному наводнению на юге страны

Больше всего пострадал город Динан и несколько кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины и дорожные знаки. Серьезно повреждены и засорены ливневки и канализационные системы, которые сейчас не справляются даже с небольшим избытком дождевой воды. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.