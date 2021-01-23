В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января

В Париже синоптики обещают переменную облачность и мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +2°C. До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Вене +3°C, без осадков. В Риме ожидается сильный дождь и 12 градусов тепла. +10°C и небольшой дождь обещают в Мадриде.

В столице Болгарии +6°C, возможен дождь. Дождь обещают и в Анкаре, температура поднимется до +6°C. В Афинах тоже дождливо, но значительно теплее: здесь обещают 15 градусов тепла.

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +2°C, в Вильнюсе около 0°C. В Варшаве +1°C, есть вероятность мокрого снега.