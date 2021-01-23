Прямой эфир

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января

23 января 2021 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают переменную облачность и мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +2°C. 

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Вене +3°C, без осадков. В Риме ожидается сильный дождь и 12 градусов тепла. +10°C и небольшой дождь обещают в Мадриде.  

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января-1

В столице Болгарии +6°C, возможен дождь. Дождь обещают и в Анкаре, температура поднимется до +6°C. В Афинах тоже дождливо, но значительно теплее: здесь обещают 15 градусов тепла.  

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января-4

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +2°C, в Вильнюсе около 0°C. В Варшаве +1°C, есть вероятность мокрого снега.

В Афинах +15, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 января-7

В Киеве осадки будут в виде дождя, температура воздуха +6°C. В Москве возможен мокрый снег и +1 градус.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ряде городов России проходят уличные акции протеста
23 января 2021 11:38

В ряде городов России проходят уличные акции протеста

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове
23 января 2021 11:36

В Украине объявлен национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых в Харькове

Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины
22 января 2021 17:22

Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины