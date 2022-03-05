«Поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры». 5 марта российская сторона объявила режим тишины в Украине

С 10 утра российская сторона объявила режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, договоренность о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров достигнута на переговорах делегаций Москвы и Киева 3 марта. Сообщается, что маршруты выхода согласованы с украинской стороной.