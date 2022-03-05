«Поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры». 5 марта российская сторона объявила режим тишины в Украине
С 10 утра российская сторона объявила режим тишины. Открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, договоренность о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров достигнута на переговорах делегаций Москвы и Киева 3 марта. Сообщается, что маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
10-е сутки российские военные выполняют специальную операцию в Украине. На подконтрольных им территориях обстановка спокойная. Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры. За прошедшие сутки уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, на котором хранились противотанковые ракетные комплексы, сообщает российское Минобороны.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Всего за время операции поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них – 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция. Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата.