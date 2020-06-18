В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

На 2021-2022 годы ими станут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще за одно место 18 июня поборются Кения и Джибути. На прошедшем 17 июня голосовании ни одной из этих стран не удалось получить необходимую поддержку.

Напомним, в Совбез ООН входят 15 государств, из них 10 – непостоянные. Каждый год в рамках ротации по пять участников меняются. Они выбираются по принципу равномерного регионального представительства: на каждый регион мира приходится разное количество мест.