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В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

18 июня 2020 09:30
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Новости мира. Генеральная ассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа».

В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности-1

На 2021-2022 годы ими станут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Еще за одно место 18 июня поборются Кения и Джибути. На прошедшем 17 июня голосовании ни одной из этих стран не удалось получить необходимую поддержку.

В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности-4

Напомним, в Совбез ООН входят 15 государств, из них 10 – непостоянные. Каждый год в рамках ротации по пять участников меняются. Они выбираются по принципу равномерного регионального представительства: на каждый регион мира приходится разное количество мест.

# ООН # Фотофакт

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