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Камбоджа требует с каждого туриста 3 тысячи долларов депозита

18 июня 2020 09:44
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Новости Камбоджи. 3000 долларов депозита – такую сумму Камбоджа требует с каждого иностранного туриста, сообщили в программе Новости «24 часа».

Камбоджа требует с каждого туриста 3 тысячи долларов депозита-1

Эти деньги будут использованы для покрытия расходов на тестирование коронавируса и в случае необходимости его лечения. Кроме того, у всех путешественников должна быть медицинская страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов.

Камбоджа требует с каждого туриста 3 тысячи долларов депозита-4

По прибытии всех иностранных гостей будут тестировать. Стоимость анализа – 100 долларов. Еще около 60 долларов понадобится на ночлег, еду во время ожидания результатов и транспорт. Если болезнь ни у кого из пассажиров не подтвердится, остальные деньги из депозита туристы получат обратно.

# Коронавирус # Фотофакт

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