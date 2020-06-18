Камбоджа требует с каждого туриста 3 тысячи долларов депозита

Новости Камбоджи. 3000 долларов депозита – такую сумму Камбоджа требует с каждого иностранного туриста, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Камбоджи. 3000 долларов депозита – такую сумму Камбоджа требует с каждого иностранного туриста, сообщили в программе Новости «24 часа».
Эти деньги будут использованы для покрытия расходов на тестирование коронавируса и в случае необходимости его лечения. Кроме того, у всех путешественников должна быть медицинская страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов.
По прибытии всех иностранных гостей будут тестировать. Стоимость анализа – 100 долларов. Еще около 60 долларов понадобится на ночлег, еду во время ожидания результатов и транспорт. Если болезнь ни у кого из пассажиров не подтвердится, остальные деньги из депозита туристы получат обратно.