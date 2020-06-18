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Куба открыла турсезон для местных жителей. Когда начнут пускать иностранцев

18 июня 2020 11:14
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Новости Кубы. Куба открыла туристический сезон. Работу возобновляют далеко не все отели, а остановиться в них пока могут только местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа».

Куба открыла турсезон для местных жителей. Когда начнут пускать иностранцев-1

Следующий этап смягчения ограничений на курортах начнется 1 июля. С этого дня в страну начнут пускать иностранных туристов. По прибытии в аэропорт все должны будут пройти ПЦР-тест на COVID. Кроме того, туристам запретят покидать свою зону отдыха.

Куба открыла турсезон для местных жителей. Когда начнут пускать иностранцев-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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