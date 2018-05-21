Прямой эфир

Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано

21 мая 2018 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И последнее. Париж прощается со знаменитым колесом обозрения на площади Согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано -1

Мэрия французской столицы отказалась продлевать текущий контракт с владельцем аттракциона, объяснив это тем, что установка нарушает историческую перспективу Елисейских полей. Решение поддержал Совет депутатов города.

Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано -4

Око Парижа, которое ежегодно посещали до 400 тысяч человек, будет демонтировано в течение ближайшей недели. Это не первый случай переноса аттракциона. В 2003 году его отправили в Бирмингем, затем в Манчестер и Амстердам. Но после четырех лет странствий оно вновь вернулось в Париж.

Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано -7

# Достопримечательности Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана
21 мая 2018 07:45

Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана

Человек выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. В Китае загорелся жилой дом
20 мая 2018 14:22

Человек выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. В Китае загорелся жилой дом

В США с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной могло стать частичное обрушение моста
20 мая 2018 14:17

В США с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной могло стать частичное обрушение моста