Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано

Новости Беларуси. И последнее. Париж прощается со знаменитым колесом обозрения на площади Согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И последнее. Париж прощается со знаменитым колесом обозрения на площади Согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мэрия французской столицы отказалась продлевать текущий контракт с владельцем аттракциона, объяснив это тем, что установка нарушает историческую перспективу Елисейских полей. Решение поддержал Совет депутатов города.
Око Парижа, которое ежегодно посещали до 400 тысяч человек, будет демонтировано в течение ближайшей недели. Это не первый случай переноса аттракциона. В 2003 году его отправили в Бирмингем, затем в Манчестер и Амстердам. Но после четырех лет странствий оно вновь вернулось в Париж.