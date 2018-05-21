Знаменитое колесо обозрения в Париже будет демонтировано

Око Парижа, которое ежегодно посещали до 400 тысяч человек, будет демонтировано в течение ближайшей недели. Это не первый случай переноса аттракциона. В 2003 году его отправили в Бирмингем, затем в Манчестер и Амстердам. Но после четырех лет странствий оно вновь вернулось в Париж.