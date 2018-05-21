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Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана

21 мая 2018 07:45
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Новости Турции. Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на президента страны Реджепа Эрдогана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана-1

Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана-3

Информация об этом появилась накануне визита главы турецкого государства в Боснию и Герцеговину. Такие данные были получены от западных разведывательных агентств. Нападение намеревались совершить злоумышленники турецкого происхождения. Это не первая попытка покушения на Эрдогана. Подобная была предпринята в июле 2017 года во время Саммита G-20 в Гамбурге.

Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана-5

Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана-7

# Покушение # Фотофакт

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