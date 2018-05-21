Спецслужбы Турции сообщили о готовящемся покушении на Реджепа Эрдогана

Информация об этом появилась накануне визита главы турецкого государства в Боснию и Герцеговину. Такие данные были получены от западных разведывательных агентств. Нападение намеревались совершить злоумышленники турецкого происхождения. Это не первая попытка покушения на Эрдогана. Подобная была предпринята в июле 2017 года во время Саммита G-20 в Гамбурге.