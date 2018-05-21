Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

Новости Венесуэлы. Николас Мадуро побеждает на выборах президента в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому часу обработано уже 90 % бюллетеней. За действующего главу государства отдали голоса 6 миллионов избирателей, в то время как его основной конкурент Энри Фалькон смог заручиться поддержкой чуть менее 2 миллионов голосов.