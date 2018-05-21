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Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

21 мая 2018 09:37
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Новости Венесуэлы. Николас Мадуро побеждает на выборах президента в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы -1

К этому часу обработано уже 90 % бюллетеней. За действующего главу государства отдали голоса 6 миллионов избирателей, в то время как его основной конкурент Энри Фалькон смог заручиться поддержкой чуть менее 2 миллионов голосов.

Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы -4

Таким образом, Мадуро останется на посту президента до 2025 года. Явка на воскресных выборах составила 46 % из 20 миллионов граждан боливарианской республики.

Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы -7

# Международная политика # Фотофакт

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