Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

Новости Венесуэлы. Николас Мадуро побеждает на выборах президента в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Николас Мадуро побеждает на выборах президента в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому часу обработано уже 90 % бюллетеней. За действующего главу государства отдали голоса 6 миллионов избирателей, в то время как его основной конкурент Энри Фалькон смог заручиться поддержкой чуть менее 2 миллионов голосов.
Таким образом, Мадуро останется на посту президента до 2025 года. Явка на воскресных выборах составила 46 % из 20 миллионов граждан боливарианской республики.