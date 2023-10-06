В аэропорту Манилы ввели высший уровень опасности

Столь экстренные меры были приняты после того, как служба воздушного движения Филиппин получила письмо с угрозой, что самолеты, вылетающие из Манилы в несколько туристических направлений, могут взорваться. Министр транспорта поспешил заверить обеспокоенных пассажиров, что службы безопасности полностью контролируют ситуацию. А само сообщение, скорее всего, является ложным.