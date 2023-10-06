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В аэропорту Манилы ввели высший уровень опасности

06 октября 2023 13:39
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Новости Филиппин. В международном аэропорту филиппинской столицы Манилы введен высший уровень опасности. Здание и самолеты осматривают саперы. Возле терминалов дежурят усиленные патрули полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Манилы ввели высший уровень опасности-1

Столь экстренные меры были приняты после того, как служба воздушного движения Филиппин получила письмо с угрозой, что самолеты, вылетающие из Манилы в несколько туристических направлений, могут взорваться. Министр транспорта поспешил заверить обеспокоенных пассажиров, что службы безопасности полностью контролируют ситуацию. А само сообщение, скорее всего, является ложным.

# Лжеминирование # Новости Филиппин # Фотофакт

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