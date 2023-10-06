Медведев похвалил Шольца и Бербок за спад экономики Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сопоставил прогнозы экономического спада Германии и российского роста экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В своем канале в Telegram он отметил, что немецкое правительство предсказывает спад экономики на 0,4%, а рост российской экономики, по их оценкам, составит 2,8%. Было также упомянуто, что Германский институт макроэкономики прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,5% в этом году и рост на 0,7% в следующем.

«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» – написал он.