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Медведев похвалил Шольца и Бербок за спад экономики Германии

06 октября 2023 13:11
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сопоставил прогнозы экономического спада Германии и российского роста экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В своем канале в Telegram он отметил, что немецкое правительство предсказывает спад экономики на 0,4%, а рост российской экономики, по их оценкам, составит 2,8%. Было также упомянуто, что Германский институт макроэкономики прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,5% в этом году и рост на 0,7% в следующем.

«Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» – написал он.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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