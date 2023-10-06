МИД Азербайджана назвал слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием

МИД Азербайджана обвинил президента Франции Макрона в лицемерии после его высказывания о нежелании Баку принимать участие в пятисторонней встрече в Гранаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Баку отрицает упреки Макрона и подвергает Францию критике за политику геноцида и нежелание поддерживать Конвенцию о защите национальных меньшинств.

При этом Азербайджан был согласен на проведении переговоров, но при условии участия Турции, однако Франция и Германия выступили против. При этом Макрон высказал свое сожаление по поводу неучастия Азербайджана и Турции во встрече и заявил, что намерен продолжать давление на Баку, так как остается проблема с гуманитарной ситуацией в Армении.

