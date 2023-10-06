Песков: окончательного доклада о причинах крушения самолета Пригожина нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что детали крушения самолета Евгения Пригожина будут известны только после окончания следствия. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо отметил, что окончательных выводов пока не сделано, и посоветовал дождаться итогов расследования. Песков отметил также, что отчет главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, о чем говорил президент России во время выступления на «Валдае», не окончательный. По словам российского лидера Владимира Путина, в телах погибших в результате авиакатастрофы были найдены следы осколков ручных гранат.