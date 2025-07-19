ООН сокращает помощь беженцам из-за решения Трампа

Наряду с развязыванием торговой войны Трамп завязал петли на шеях тех, кто отчаянно нуждается в помощи. Еще в начале года администрация президента США приостановила финансирование Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг лишил организацию весьма крупной суммы – около 2 миллиардов долларов в год. И эта цифра прямо пропорциональна той, которую пришлось урезать на основные программы помощи мигрантам в текущем году.

За этими цифрами реальные человеческие судьбы. Сокращение ресурсов уже вынудило приостановить переселение вновь прибывших беженцев в более безопасные места в таких странах, как Чад и Южный Судан, из-за чего тысячи людей остаются в изоляции в отдаленных районах. В Нигере многие семьи оказались в переполненных домах или вовсе рискуют остаться на улице. Около 2 миллионов афганцев, вернувшихся домой, не получают даже минимальной помощи для реинтеграции.

В Уганде стремительно растет уровень недоедания в некоторых центрах размещения переселенцев. Медицинские и образовательные услуги также под ударом: закрываются школы, в клиниках не хватает персонала. В лагерях в Бангладеш, где проживают беженцы рохинджа, под угрозой находится доступ к образованию около 230 тысяч детей. В Ливане всю программу в области здравоохранения могут свернуть к концу года.