В 2026-м в Испании из-за экстремальной жары погибло около 4 тыс. человек

Власти Испании сообщили о гибели около четырех тысяч человек из-за аномальной жары в 2026 году. Особенно пострадали уязвимые группы населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это пожилые люди, дети, пациенты с хроническими заболеваниями и работники, занятые в условиях высоких температур. В правительстве раскритиковали руководство столицы за игнорирование жалоб на жару в школах. Начата разработка национального плана защиты населения от экстремальных температур. Планируется создание специальных убежищ.