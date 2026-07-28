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В 2026-м в Испании из-за экстремальной жары погибло около 4 тыс. человек

28 июля 2026 06:40
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Власти Испании сообщили о гибели около четырех тысяч человек из-за аномальной жары в 2026 году. Особенно пострадали уязвимые группы населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026-м в Испании из-за экстремальной жары погибло около 4 тыс. человек-2

Это пожилые люди, дети, пациенты с хроническими заболеваниями и работники, занятые в условиях высоких температур. В правительстве раскритиковали руководство столицы за игнорирование жалоб на жару в школах. Начата разработка национального плана защиты населения от экстремальных температур. Планируется создание специальных убежищ.

# Испания

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