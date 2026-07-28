Транспортная отрасль Польши столкнулась с острым дефицитом водителей

Ситуация усугубляется тем, что опытные специалисты скоро выйдут на пенсию, а замена им не готовится. Только с начала 2026 года закрылось полтысячи транспортных компаний с европейской лицензией. Перевозчики требуют от властей упростить привлечение водителей из-за пределов ЕС. Без этого решения отрасль рискует столкнуться с полной остановкой грузоперевозок.