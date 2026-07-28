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В Париже три женщины на улице получили ножевые ранения

28 июля 2026 06:11
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В Париже произошло нападение на прохожих: вооруженный ножами мужчина атаковал случайных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже три женщины на улице получили ножевые ранения-2

В результате пострадали три женщины, одна из них находилась в положении. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшего задержал полицейский. По предварительным данным, мужчина страдает от психических расстройств – во время ареста он вел себя неадекватно. Инцидент расследует прокуратура.

# Новости Франции

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