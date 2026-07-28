В Париже три женщины на улице получили ножевые ранения

В Париже произошло нападение на прохожих: вооруженный ножами мужчина атаковал случайных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пострадали три женщины, одна из них находилась в положении. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшего задержал полицейский. По предварительным данным, мужчина страдает от психических расстройств – во время ареста он вел себя неадекватно. Инцидент расследует прокуратура.