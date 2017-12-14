В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года

Новости Швеции. Пенсионный возраст в Швеции поднимут на три года – до 64 лет. Реформа пройдет в несколько этапов и завершится к 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Пенсионный возраст в Швеции поднимут на три года – до 64 лет. Реформа пройдет в несколько этапов и завершится к 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках нынешнего законодательства подданные Швеции могут уйти на пенсию в 61 год, однако многие продолжают работать исходя из финансовых соображений.