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В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года

14 декабря 2017 15:32
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Новости Швеции. Пенсионный возраст в Швеции поднимут на три года – до 64 лет. Реформа пройдет в несколько этапов и завершится к 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года-1

В рамках нынешнего законодательства подданные Швеции могут уйти на пенсию в 61 год, однако многие продолжают работать исходя из финансовых соображений.

В 2026 году жители Швеции будут уходить на пенсию в 64 года-4

# Пенсии

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