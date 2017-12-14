Мощный взрыв в Сомали: число жертв растет каждый час

Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо у полицейской академии. Данные о жертвах меняются каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо у полицейской академии. Данные о жертвах меняются каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, в списках погибших уже около 20 человек, многие получили тяжелые ранения. Ответственность за атаку взяла на себя местная террористическая группировка.
Одно из самых кровавых нападений, причем даже в мировой истории, произошло в Могадишо в середине октября 2017 года. Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух на оживленной улице возле гостиницы. Жертвами той атаки стали более 500 человек.