Мощный взрыв в Сомали: число жертв растет каждый час

Новости Сомали. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо у полицейской академии. Данные о жертвах меняются каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, в списках погибших уже около 20 человек, многие получили тяжелые ранения. Ответственность за атаку взяла на себя местная террористическая группировка.