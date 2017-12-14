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В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка

14 декабря 2017 15:27
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Новости Греции. Греция погрузилась во всеобщую забастовку. 24 часа сотрудники государственных и частных предприятий не будут работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка-1

Замерли метро и наземный общественный транспорт, в портах остановились паромы и пассажирские суда. Не выходят газеты и выпуски новостей на телевидении и радио. В Афинах на улицы вышли недовольные демонстранты.

В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка-4

Они выступают, в частности, против сокращения зарплат и пенсий и требуют от правительства реальных мер борьбы с безработицей.

# Забастовка # Фотофакт

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