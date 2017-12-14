В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка

Новости Греции. Греция погрузилась во всеобщую забастовку. 24 часа сотрудники государственных и частных предприятий не будут работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замерли метро и наземный общественный транспорт, в портах остановились паромы и пассажирские суда. Не выходят газеты и выпуски новостей на телевидении и радио. В Афинах на улицы вышли недовольные демонстранты.