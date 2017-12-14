Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа

Новости Израиля. Израиль закрыл границу с сектором Газа. Решение приняли в ответ на ракетный обстрел со стороны Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо прекращения пропуска израильские самолеты нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС. Эскалация насилия на Ближнем Востоке началась после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Уже более недели в регионе практически ежедневно проходят массовые протесты палестинцев, перерастающие в пограничные столкновения с израильскими войсками.